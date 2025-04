Napolipiu.com - Leao al Real Madrid: È TUTTO VERO | Florentino Perez ha la contropartita giusta per il Milan

Il futuro di Rafael Leao potrebbe tingersi di blanco: il Real Madrid ha mosso la pedina decisiva. Corre, dribbla, scappa via come il vento. Rafael Leao è un concentrato di potenza, tecnica e imprevedibilità. Il Milan lo ha cresciuto e plasmato, lo ha visto sbocciare fino a diventare il suo simbolo offensivo. Eppure, oggi, le sirene spagnole si fanno sempre più insistenti. Il Real Madrid osserva, studia e prepara la mossa finale. Non è più un semplice interesse: ci sono già cifre, contatti e, soprattutto, una contropartita che stuzzica non poco il club rossonero. Arrivato al Milan nell'agosto del 2019 per 30 milioni di euro, Leao ha impiegato poco per farsi notare. La sua prima stagione è di rodaggio, ma già nel 2020 inizia a far parlare di sé: doppiette, assist e un gol diventato leggenda, quello al Sassuolo dopo appena 6,76 secondi.