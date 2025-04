Shakespeare in Vanitas da ScottoJonno la presentazione del libro di Lorella e Rosalba Loreto

Martedì 15 aprile alle 17.30, presso ScottoJonno in Galleria Principe di Napoli, si terrà la presentazione del libro "Shakespeare in Vanitas" di Lorella e Rosalba Loreto (Kairos Edizioni). E' questo un romanzo ibrido, definito da un noto attore "romanzo filmico". Le sorelle Loreto, cercando Shakespeare, hanno trovato John Florio.

