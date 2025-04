Cagnano Varano di nuovo operativo l' ufficio postale nella versione ' Polis'

Polis”, l’ufficio postale di Cagnano Varano, in Via Guglielmo Marconi, a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della. Foggiatoday.it - Cagnano Varano, di nuovo operativo l'ufficio postale nella versione 'Polis' Leggi su Foggiatoday.it Ha riaperto oggi al pubblico, secondo la tipologia “”, l’di, in Via Guglielmo Marconi, a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della.

Cagnano Varano, di nuovo operativo l'ufficio postale nella versione 'Polis'. MARIJUANA A CAGNANO VARANO E UN’EVASIONE A CARPINO. I CARABINIERI ARRESTANO TRE PERSONE.. Cagnano Varano – Cinque arresti per detenzione e spaccio di droga. Inpulsa. Smantellata piazza di spaccio a Cagnano Varano: 9 arresti (FOTO VIDEO). Sparatoria a Cagnano Varano: il carabiniere si stava per sposare. Un nuovo comandante dei carabinieri nel cuore del Gargano. È esperto di infiltrazioni mafiose nei comuni. Ne parlano su altre fonti

Cagnano Varano, esercitazione militare nell'idroscalo Monti davanti a Mattarella e Crosetto. «Grazie all'Esercito, fate tanto per la sicurezza» - CAGNANO VARANO - Hanno partecipato più di 550 militari ... «Ho espresso grande apprezzamento per la dimostrazione di grande capacità operativa sviluppata che è stata esemplare e significativa. (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Cagnano Varano, pregiudicato - Un uomo di 46 anni, Vincenzo Zitoli Pignataro, con precedenti penali per droga, è stato ferito con colpi di pistola la notte scorsa mentre si trovava in strada in via Dante, a Cagnano Varano. (lagazzettadelmezzogiorno.it)

A Cagnano Varano musica, cibo, cultura e sostenibilità con la terza edizione di 'InFestArti' - Ospiti internazionali della musica, percorsi enogastronomici a chilometro zero, workshop, esperienze multimediali e visite guidate per scoprire o riscoprire l’autenticità culturale. Nel cuore del Garg ... (foggiatoday.it)