Ilgiorno.it - Il rogo alla Galleria Mirabello. Individuati i due piromani. Nei guai anche un minorenne

Sono arrivate a una svolta le indagini sull’incendio che si era sviluppato nei mesi scorsi. L’altro giorno i carabinieri hanno eseguito i provvedimenti cautelari emessi dal gip Pietro Balduzzi su richiesta del pm della Procura di Pavia Chiara Giuiusa. Ilera scoppiato all’alba di domenica 29 settembre e aveva portatodistruzione di un negozio di abbigliamento, all’inagibilità del piano superiore e all’evacuazione temporanea di parecchi residenti. Fortunatamente non si erano registrati feriti. Immediatamente dopo l’episodio era intervenutal’amministrazione, per voce del sindaco Cesare Nai, che aveva espresso solidarietà in primo luogo ai titolari del negozio distrutto ealle famiglie costrette a uscire momentaneamente dalle loro abitazioni in attesa delle operazioni di messa in sicurezza.