Divorzi tra star, Ben Affleck e Jennifer Lopez si lasciano davvero. Alimenti, casa e cognome: cosa prevede l'accordo

Roma, 7 gennaio 2025 – Favole interrotte. Fratture scomposte di un amore. Non vissero insieme felici e contenti.ano ufficialmente Ben. Dopo due anni di matrimonio, e cinque mesi da quando la cantante aveva presentato istanza di scioglimento, è arrivata la separazione ufficiale fra Ben. Un altro “love dream“, per milioni di followers e fan, che va in frantumi. Le due– l’attore e regista, Oscar per Argo, e la cantante e attrice di origini portoricane – hanno conclusodio e fra un mese e mezzo, il 20 febbraio, potranno chiudere ufficialmente la loro love story. A fare trapelare le prime indiscrezioni sull’intesa è stato il tabloid americano Tmz, che precisa: “Ognuno terrà per sé ciò che ha guadagnato in questi due anni di matrimonio”.