Sport.quotidiano.net - La leader Trodica accelera. La Cluentina a mani vuote

: Rocchi, Torresi, Giaconi, Troscè, Menghini, Bosetti, Cappelletti (28’ st Cantarini), Montecchiari (41’ st Francalancia), Monserrat (46’ st Acquaviva), Mancini, Camilloni (44’ st Gentili). All. Cicarè.: Febbo, Greco, Ciaramitaro, Emiliozzi, Gobbi, Ciucci, Giovannini (33’ st Stroppa), Chornopyshchuk (17’ st Marcaccio), Merzoug (17’ st Bonvin), Susic (28’ st Voinea), Becker (17’ st Candia). All. Buratti. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 2’ st Chornopyshchuk, 22’ st Marcaccio. Nella ripresa la capolistamette sul piatto tutta la sua qualità e per lala strada si fa in salita. Nel primo tempo i biancorossi si sono resi pericolosi con Monserrat (7’), gli ospiti replicano con Susic (13’) e su punizione (42’). La ripresa si apre con il gol del vantaggio di Chornopyshchuk, abile a deviare di testa in rete un traversone di Merzoug.