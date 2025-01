Dilei.it - Angelina Mango, è “crisi con il fidanzato storico”: gli indizi

Leggi su Dilei.it

Non sembra essere un momento facile per: dopo aver annullato le date del suo tour in giro per l’Italia e l’Europa, la cantante potrebbe essersi allontanata dalloAntonio Cirigliano. I fan della giovane e talentuosa artista uscita dalla scuola di Amici hanno notato l’assenza del suo compagno – nella vita e nel lavoro – dai suoi profili social nell’ultimo periodo, cosa che ha acceso i riflettori ancora una volta sul privato di, glisullacon ilSembra essere proprio un periodo nero per: i fan più attenti non hanno potuto non notare l’assenza delAntonio Cirigliano negli ultimi post social della cantante. La giovane artista nelle ultime settimane si è presa una pausa da Instagram, ma era riapparsa poco prima di festeggiamenti di Natale per dare qualche aggiornamento sulla sua vita ai numerosi follower che non hanno mai smesso di sostenerla.