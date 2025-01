Bergamonews.it - Ultimi mercatini, Caravan Orkestar, presepe vivente e befana: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel lungo fine-settimana dell’Epifania in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il bosco incantato Res in Luce a Fino del Monte, glidi Natale a Castione della Presolana e a Sarnico, il Concerto dell’Epifania a Riva di Solto, laa Sarnico e ila Fiumenero di Valbondione.Da annotare, inoltre, l’arrivo dei Re Magi a Casnigo, “Lavien dal cielo” a Gandino, la “Camminata delle befane” a Monasterolo Del Castello, i giorni conclusivi dell’apertura della Casa vacanze di Babbo Natale a Selvino, “Babbi Natale dal campanile” a Valbondione e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi inda sabato 4 a lunedì 6 gennaio.ALBINO– Presepi artigianali al Maglio Calvi– “Allarme nel presepio”, ad Albino spettacolo itinerante tratto dal libro di Gianni RodariALZANO LOMBARDO– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-endCASNIGO– “Dolce Natale”, tanti eventi a Casnigo– I Re Magi arrivano a CasnigoCASTIONE DELLA PRESOLANA– Idi Castione tornano nelle vacanze di NataleCASTRO– “Concerto per l’Epifania” a CastroCLUSONE– Viaggio nel tempo: dai grandi classici alla musica da filmFINO DEL MONTE– Res in Luce, “Il Bosco Incantato” a Fino del MonteFUIPIANO VALLE IMAGNA– Fiaccolata di inizio anno ai Tre FaggiGANDELLINO– “In Nativitate Domini”, a Gandellino concerto del Trio CelticoGANDINO– “Lavien dal cielo” a GandinoLOVERE– Spettacolo con il fuoco a Lovere– Angeli del Natale itineranti a Lovere– “Concerto dell’Epifania” a LovereMAPELLO– A Mapello ricco programma di iniziative natalizie– A Mapello in scena “La principessa sul pisello”MONASTEROLO DEL CASTELLO– “Camminata delle befane” a MonasteroloMOZZO– A Mozzo concerto di Davide “Dudu” Morandi, voce dei Modena City RamblersNEMBRO– “Concerto d’inverno” a NembroOSIO SOTTO– “Natale a Osio Sotto”, ricco programma di iniziativePONTERANICA– I talenti di Ensemble Nuovi Orizzonti in concerto a Bergamo e PonteranicaRIVA DI SOLTO– “Concerto dell’Epifania” a Riva di SoltoSARNICO– A Sarnico tornano i “di Natale”– Sarnico Magic Christmas, un Natale a colori–in concerto a Sarnico Magic ChristmasSELVINO– La casa vacanze di Babbo Natale a Selvino– “Passeggiata di Natale” a SelvinoSOVERE– Il Bosco Incantato: la magia del Natale a SovereTERNO D’ISOLA– A Terno d’Isola concerto di Henry’s Friends ChoirTREVIGLIO– “Winter in Treviglio”, tante iniziative per le festivitàVALBONDIONE– A Fiumenero torna il: ecco le date– “Babbi Natale dal campanile” a Valbondione– Da Zelig a Valbondione: show di Giancarlo Barbara