Top-games.it - GUIDA Marvel’s Spider-Man 2 le migliori ABILITA da prendere subito

Leggi su Top-games.it

-Man 2 leda. Il nuovo capitolo di casa Insomniac si presenta a noi con una nuovissima lista di abilità, mosse di combattimento, meccaniche di movimento aereo e alcuni interessanti gadget da ragno. Ognuna di queste categorie può essere potenziata spendendo Punti Abilità all’interno di uno fra tre Skill-Tree.In questo nuovo capitolo, potrete infatti apabilità specifiche per ognuno dei due protagonisti, ma anche spendere punti in un albero abilità condiviso tra tutti e due gli-Men. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le abilità alle quali dovreste puntare fin da, in modo da rendere la vostra partita il più facile e divertente possibile.-Man 2 lelista completaCominciamo questa lista con un consiglio.