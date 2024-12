Sport.quotidiano.net - Pallone d’oro serie c. Galeotti e Antenucci in corsa per la vittoria. Si vota online fino al 9

Cesaree Mircosono inper aggiudicarsi ildiC, un curioso premio istituito dal portale Affidabile.org che ha lanciato un sondaggio – coinvolgendo anche i tifosi – con l’obiettivo di individuare il giocatore più forte della Lega Pro. O quantomeno il più amato dalla gente. L’iniziativa si è sviluppata nel corso di alcuni mesi, inizialmente prendendo in considerazione gli atleti di ogni singolo raggruppamento. Nel girone B per esempio al primo posto si era piazzato Leonardo D’Alessio, difensore del Milan Futuro, tallonato da Mircoche si era attestato in seconda posizione davanti ad Antonio Di Nardo del Campobasso. Subito ai piedi del podio, al quarto posto ecco Cesareche ha passato il turno ottenendo la possibilità di competere per il titolo.