Lanazione.it - 29 dicembre in Toscana: oggi si apre ufficialmente il Giubileo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 292024 - A Firenze, ilordinario indetto da Papa Francesco per il 2025, sarà aperto solennemente nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo, monsignor Gherardo Gambelli. La messa sarà preceduta alle 16 da una solenne processione che partirà dalla Basilica della Santissima Annunziata: la processione sarà aperta dalla Croce realizzata per ildel 2000 che rimarrà esposta in Cattedrale, davanti all'ottagono, fino al termine del2025. L'arcivescovo Gambelli ha indicato le chiese giubilari: oltre alla Cattedrale, sono il Santuario della Santissima Annunziata, il Santuario di Santa Verdiana a Castelfiorentino, il Santuario di Santa Maria all'Impruneta e il Santuario di Santa Maria a Montesenario. Ogni diocesiha stabilito le chiese giubilari nel proprio territorio: questi luoghi sacri saranno meta di pellegrinaggi e daranno la possibilità di ricevere il dono dell’Indulgenza giubilare.