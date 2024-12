Calciomercato.it - Parma-Monza, che gaffe sul rigore tolto ai gialloblù: non si era mai visto

Leggi su Calciomercato.it

Una prima volta piuttosto curiosa nel corso di, l’episodio è avvenuto sul penalty che è stato poi revocato ai padroni di casaL’ultimo turno di campionato del 2024 è iniziato in maniera davvero molto intensa, subito con partite emozionanti e piene di colpi di scena. Come quella che si è disputata al ‘Tardini’ tra, risolta addirittura al minuto numero 98 a favore dei padroni di casa, grazie a una rete di Lautaro Valenti., chesulai: non si era mai– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Prima del gol del 2-1 avvenuto in pieno recupero, era successo letteralmente di tutto. Gli emiliani di Fabio Pecchia si erano portati in vantaggio all’inizio del secondo tempo grazie a un calcio ditrasformato da Hernani, occasione in cui insieme alla rete del vantaggio era arrivata per ianche la superiorità numerica per la contestuale espulsione di Pablo Marì.