Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: Brignone in testa, Bassino da podio. Alle 13.00 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO D11.3011.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento13.00 per la. Un saluto sportivo.11.22 Avremo solo due azzurre qualificate dunque:. Ricordiamo che a Kranjska Gora tornerà Sofia Goggia in.11.21 La classifica della prima:Federica(Italia) 1’02?28Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.15Sara Hector (Svezia) +0.24Paula Moltzan (USA) +0.53Valerie Grenier (Canada) +0.56Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.61Marta(Italia) +0.86Lara Colturi (Albania) +1.06Zrinka Ljutic (Croazia) +1.11Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 1.1611.20 Niente da fare, purtroppo, per Giorgia Collomb: 43ma a 3.26. La pista era davvero troppo rovinata.