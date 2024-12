Liberoquotidiano.it - Feste natalizie, il vademecum per chi cerca una gravidanza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 27 dic. - (Demografica/Adnkronos) - Per chi è in dolce attesa ouna, il periodo natalizio, con le sue mille tentazioni, può rappresentare una sfida a ostacoli, tra eccessi a tavola, riunioni di famiglia e cambiamenti di ritmo. Come conciliare il benessere e la fertilità senza rinunciare al piacere delle? Ecco i consigli di Mauro Cozzolino, specialista in medicina riproduttiva presso il Centro IVI di Roma.Tra relax e tentazioniLa prima raccomandazione è di rilassarsi. Secondo il dottor Cozzolino, non esiste un periodo migliore di un altro per il concepimento, ma lo stress quotidiano può essere un ostacolo. Le festività offrono un'occasione perfetta per staccare dalla frenesia del lavoro e dagli impegni della routine. Trascorrere del tempo con la famiglia, godendo di un'atmosfera serena, può migliorare il benessere psicofisico, favorendo non solo la fertilità ma anche la salute mentale in generale.