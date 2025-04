Ilcampoonline.it - Garage Millemilia: Serata speciale per celebrare le rosse di Borgo Panigale

Leggi su Ilcampoonline.it

Ospiti: Giorgio Monetti, tra i primi a realizzare il giro del mondo in moto, e il pilota Claudio Lusuardi.L’appuntamento è per lunedì 14 aprile all’interno del, tra preziose auto del passato e del presente. Per l’occasione saranno esposte anche alcune rare motociclette.Un evento dedicato alle DucatiDalledi Maranello alledi. Dopo aver ospitato il francese René Arnoux, pilota di Formula 1, sul palco disi parlerà di Ducati. A celebrarne la storia saranno Giorgio Monetti e Claudio Lusuardi, due personaggi legati indissolubilmente al mondo delle moto Ducati.Giorgio Monetti, insieme a Leopoldo Tartarini, compì negli anni Cinquanta un’impresa straordinaria: un giro del mondo in moto per dimostrare la qualità delle Ducati 175. Attraversarono cinque continenti, 35 nazioni e percorsero 100mila chilometri.