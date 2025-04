Formia 72enne cade in casa senza riuscire a rialzarsi | la salvano i Carabinieri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 aprile 2025- I militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagniadi, a seguito di richiesta di soccorso pervenuta alla locale Centrale Operativa, sono intervenuti in un’abitazione di, residenza di un’anziana signora cl.53, che non rispondeva da due giorni alle telefonate della propria nipote che vive a Milano.I militari dell’Arma, giunti immediatamente in loco, sentita la flebile voce della donna che dall’interno del proprio appartamento lamentava forti dolori ed indicava ai suoi soccorritori di non poter deambulare perché caduta rovinosamente al suolo, decidevano con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Gaeta di intervenire rapidamente ed accedere all’interno dell’abitazione dall’attiguo terrazzo.Sul posto sono poi sopraggiunti i sanitari del 118 che, constatata la forte disidratazione della povera anziana, la trasportavano presso il pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” diper le opportune cure del caso.