Panorama.it - Roma, inaugurato il primo treno di lusso “La dolce vita Orient Express”

È statooggi “La”, ildiinteramente progettato e costruito in Italia. Questa iniziativa, la prima a marchio, è stata realizzata da Arsenale e, società attive nel settore dell’ospitalità di, con il supporto di Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani del Gruppo FS.Ilpercorrerà 14 regioni italiane, offrendo otto itinerari pensati per attrarre un fturistico internazionale di alta gamma. Le destinazioni iconiche includono Venezia, Portofino, Siena, i Sassi di Matera, i vigneti di Montalcino, la via del tartufo verso Nizza Monferrato, e le tappe siciliane di Catania, Palermo e Taormina. Al taglio del nastro a Termini, presenti fra gli altri La Russa e Santanché.