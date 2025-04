Cataniatoday.it - Violento e ubriaco minaccia la moglie con un coltello, 39enne arrestato

Leggi su Cataniatoday.it

I carabinieri hannouncatanese per maltrattamenti, tentata estorsione e minacce alla. L'uomo, pregiudicato per reati contro la persona, era già stato ammonito dal non adoperare più condotte violente nei confronti dellache lo aveva riaccolto in casa, pensando che.