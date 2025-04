Davidemaggio.it - Manila Nazzaro e Stefano Oradei a The Couple

Leggi su Davidemaggio.it

A Thec’è spazio anche per due coniugi. Tra i concorrenti del nuovo reality di Canale 5 ci sono infatti anche la conduttricee il ballerino.Sposati da maggio 2024,hanno infatti deciso di testare la loro affinità all’interno del programma condotto da Ilary Blasi, in partenza su Canale 5 lunedì prossimo e con un montepremi in palio di 1 milione di euro. Per la, eletta Miss Italia nel 1999, si tratta della terza partecipazione ad un reality show, dopo quelle a Temptation Island 8 nel 2020 e al Grande Fratello Vip 6 nel 2021. Per, insegnante di Ballando con le Stelle dalla nona alla sedicesima edizione, è invece un debutto assoluto.Nella casa di The, i novelli coniugi si troveranno a convivere con le sorelle Irma e Lucia Testa, come anticipato da Davide Maggio, Jasmine Carrisi & Pierangelo Greco ed Antonino Spinalbese, che ancora non conosce la sua spalla nel programma.