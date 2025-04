Inter-news.it - Coppa Italia, Giudice Sportivo dopo il derby: quattro ammoniti! Due dell’Inter

Semifinale di andata diche ha visto l’Inter pareggiare 1-1 in casa del Milan. Ilha dato i provvedimenti per quanto riguarda il prossimo turno, cioè la semifinale di ritorno. Nessuno squalificato, ma bengiocatori sanzionati e dunque in diffida.PROVVEDIMENTI –ha reso noti i provvedimenti disciplinari in vista della gara decisiva per l’accesso alla finale. Nessun giocatore sarà squalificato per il prossimo incontro, ma bencalciatori sono statie ora risultano in diffida. Alla prossima sanzione scatterà automaticamente la squalifica. Tra le fila nerazzurre, i giocatori a rischio sono Francesco Acerbi e Yann Bisseck. Entrambi dovranno prestare particolare attenzione per evitare un cartellino giallo che li escluderebbe da una possibile finale.