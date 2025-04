Latina mancata sorveglianza sanitaria e lavoratori in nero | sospesa attività

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 aprile 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro congiuntamente a Ispettori locali dell’I.T.L., a conclusione diispettiva adeferivano in stato di libertà un uomo di 60 anni del luogo, per il reato di.Nello specifico i Carabinieri del N.I.L. a conclusione ti un’ispettiva eseguita presso un esercizio commerciale esercente l’di produzione di base di pizza surgelata, constatavano laadottando il provvedimento di sospensione dell’imprenditoriale per aver impiegato treinsu 8 presenti al momento dell’acceso ispettivo.I Carabinieri hanno elevato ammende per oltre 1.400,00 euro e sanzioni amministrative per oltre 14.000,00 euro.