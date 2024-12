Iltempo.it - Cresce la Stella alla "spina"

Leggi su Iltempo.it

In occasione della conferenza di fine anno, Mercedes-Benz Italia anticipa i risultati del 2024*, un anno che si chiude all'insegna di un generale consolidamento rispetto al 2023, con volumi in lieve crescita e una quota di mercato che si conferma intorno al 3,3%. Gli highlights del 2024 interessano soprattutto i prodotti ‘' con il segmento PHEV che si appresta a chiudere l'anno con oltre 6.000 unità (+14%) e il BEV che con oltre 2.450 unità segna un +24% che si traduce in un 5% sul totale delle vendite di Mercedes-Benz in Italia. Anche Mercedes-AMG, il marchio ad alte prestazioni della, rafforza la sua presenza sul mercato italiano con un incremento YTD intorno al 3% ed oltre 3.000 unità immatricolate e si prepara a festeggiare un nuovo anno record. Importante performance anche per il mondo Vans che nel 2024 realizza uno dei migliori risultati di sempre in Italia, con oltre 11.