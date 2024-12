Ultima spiaggia per Guardiola | esonero e sostituto italiano

Leggi su Sportface.it

Declino inarrestabile per il Manchester City ed ora il tecnico finisce sotto accusa: possibile ribaltone conUna discesa vertiginosa senza che nessuno la riesca ad arrestare. Il Manchester City è in caduta libera, passato dal primo al sesto posto in Premier League nel giro di qualche settimana.Anche sabato è arrivata una sconfitta contro l’Aston Villa e il ruolino di marcia dei campioni d’Inghilterra è da retrocessione. Appena quattro i punti conquistati nelle ultime otto partite di campionato, una crisi inarrestabile che coinvolge anche le prestazioni della squadra in Champions doveè a rischio eliminazione, dopo un punto nelle ultime tre partite.Situazione assurda ed inaspettata perché il City aveva iniziato l’anno dominando la Premier League e prendendosi subito la vetta.