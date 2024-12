Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: distacchi altissimi, male Vinatzer. Attesa per Saccardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.02 Il tedesco recupera un decimo nell’ultimo settore e chiude a 3.12. Con questo colpo di coda Tremmel può sperare ancora nella qualificazione.11.01 Partito Anton Tremmel.11.00 Fuori Erik Read che si stende e termina lunghissimo. È il decimo atleta a non finire la gara.11.00 Sedicesima posizione per Rassat a 2.54. Il francese ha tagliato il traguardo con lo stesso tempo di Ax Swartz.10.59 Il francese è all’attacco e dopo metà gara ha un ritardo di 1.53.10.59 Partito Paco Rassat.10.58 Gara momentaneamente interrotta per sostituire un palo.10.58 Fuori Sam Maes. Ennesimo ‘zero’ della propria stagione.10.57 Lo svedese chiude sedicesimo a 2.54. Ax Swartz, classe 2004, si qualifica ampiamente alla seconda manche.10.57 Dopo metà gara Ax Swartz ha un ritardo di 1.