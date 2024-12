Ilnapolista.it - Tamberi: «Non ho mai avuto un vero talento, dietro ai risultati c’è sempre stato un lavoro immenso»

Gianmarco, 32 anni, intervidalla Gazzetta dello Sport (a firma Claudio Lenzi). Parla di sé, dell'anno vissuto, del dolore per quel che è successo alle Olimpiadi (con tutte le polemiche che ci furono). E ovviamente dei suoi dubbi sulla prossima Olimpiade.Si sta allenando?«Da due mesi sto facendo riabilitazione per rimettere il mio corpo nelle migliori condizioni possibili, qualora dovessi decidere di. Ma anche solo per stare bene, dopo aver spinto in maniera folle, e silenziato tanti dolori, per Parigi».Che anno è, il suo 2024?«Pesante. Ho puntato tutto sul coronare il grande sogno olimpico, ma non avevo un piano B. So di avere dato tutto prima, durante e dopo i Giochi, ma ancora non mi va giù di essere arrivato a un niente dal raggiungere una cosa incredibile, senza riuscirci.