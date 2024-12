Ilfattoquotidiano.it - Dal cattivo umore alla soglia di attenzione più bassa del normale: i 4 segnali d’allarme per riconoscere l’Alzheimer decenni prima che si manifesti. L’esperta: “C’è anche un altro sintomo non considerato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Li ha indicati in un video pubblicato su TikTok. Sono i quattrosottili che possono annunciare nel futuro l’insorgenza della malattia di Alzheimer. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità questa patologia colpisce oltre 40 milioni di persone nel mondo che, nei prossimi trent’anni, potrebbero triplicare a causa dell’invecchiamento della popolazione. Le ripercussioni sui costi sociali e sanitari sono quindi immaginabili. Ecco perché è importante intercettare in tempo la malattia per ridurne l’impatto sulla qualità di vita delle persone.L’autore del video è il neurologo e psichiatra statunitense Daniel Amen, specialista di imaging cerebrale seguito da ben 3 milioni di follower sulla piattaforma social.Idi cui parla possono manifestarsidella comparsa dei preoccupanti sintomi clinici, quelli che in genere allertano pazienti e specialisti a indagare più approfonditamente con ulteriori controlli per confermare una diagnosi di demenza.