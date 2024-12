Ostia dal 4 all’8 gennaio il Settebello in raduno al Polo Acquatico Frecciarossa

Leggi su Ilfaroonline.it

– Torna ildi Pallanuoto al centro federaledi, dal 42025. Si svolgerà un collegiale ‘sperimentale’ (dopo quello di Avezzano) che anticipa poi unche coinvolgerà il gruppo che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. E in seguito, ci saranno dei raduni di controllo una volta al mese, fino ad arrivare al mese di giugno. In questo periodo comincerà l’ultima parte della preparazione stagionale con le prime partite ufficiali, in programma.Di seguito i convocati da Coach Alessandro Campagna – Fonte federnuoto.itConvocati per il collegiale dal 4: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Giobatta Valle e Matteo Rocchino (CN Posillipo), Pietro Faraglia, Maurizio Maffei, Luca Provenzani (Onda Forte), Alessandro Carnesecchi e Francesco Cassia (CC Ortigia), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Massaro (Primorac Kotor), Francesco Condemi, Lorenzo De Marchi e Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Stefano Soldi (RN Flerentia), Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Andrea Patchaliev e Davide Occhione (RN Savona), Andrea Giliberti (Telimar), Federico Panerai (SC Quinto).