Burger King all’arrembaggio | la collaborazione con One Piece arriva in Italia

Quest’anno i fan di Monkey D. Rufy -per i più anziani Rubber– riceveranno un regalo di Natale particolarmente gradito: per celebrare il venticinquesimo anniversario dalla prima messa in onda del famoso anime, infatti,Restaurantsha annunciato l’arrivo nel nostro Paese della nuova Combo One. La partnership partirà oggi, 16 dicembre 2024; fino al gennaio 2025, in tutti i ristoranti della catena che aderiscono all’iniziativa (l’elenco è consultabile sul sito), sarà possibile ordinare l’edizione speciale. La stessaè già attiva in Francia da tempo. Anche da noi, gli avventori riceveranno in omaggio con il loro menù personalizzato dei gadget speciali: per gli adulti ci sarà una maglietta di colore bianco o nero, raffigurante Luffy o Sanji e il simbolo di, mentre per il Menu Junior delle esclusive carte collezionabili.