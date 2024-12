Bergamonews.it - Trasporti, Casati e Scandella (Pd): “Regione ammette che le soppressioni sono dovute a Trenord”

Lache ledei treni in Lombardiae non ai problemi delle infrastrutture e lo fa con una risposta a un’interrogazione presentata dal gruppo Pd in consiglio regionale in cui si chiedeva la ripartizione delle responsabilità rispetto ae ritardi negli anni tra il 2019 e il 2024 e le cause dei disservizi dinel 2024.“Ledei treni- spiegano i consiglieri dem Davidee Jacopo– da gennaio a settembre del 2024imputate per il 77% ae solo per il 21% ai gestori delle infrastrutture. Ancora peggio nel 2023 quando erano imputabili aper l’82% e nel 2022 per l’85%”.“A dir poco sconcertante – continua– l’analisi delle cause dellecheattribuite soprattutto alla mancata funzionalità dei Wc per atti vandalici, oltre che ai guasti dei treni o alla mancanza di convogli”.