Tvplay.it - Gelo Juve allo Stadium: pari nel finale con il Venezia, Champions più lontana

Leggi su Tvplay.it

Succede di tutto nel sabato sera dellantus, che nel secondo tempo vive la rimonta dele pareggia in pieno recupero: soltanto un punto per i bianconeri.Lantus di Thiago Motta si presenta davanti al pubblico di casa con la soddisfazione e la predisposizione positiva di una formazione che ha vissuto un magico appuntamento diLeague: la vittoria contro il Manchester City di Guardiola. Tre punti che motivano per ribadirsi in campionato, dove la formazione bianconera è chiamata a spezzare la catena dei tre pareggi consecutivi e realizzare un rilancio significativo in classifica, in attesa dei restanti risultati della domenica di Serie A.nelcon ilpiù(LaPresse) – tvplay Il, invece, è attraversato da emozioni del tutto differenti.