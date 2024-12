Napolipiu.com - Conte: “Ripartiamo dal lavoro, contro l’Udinese servirà intensità'”

: “dal'”">Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchi friulani. Focus su mentalità e possibili scelte tattiche.Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Napoli. Il tecnico azzurro è tornato sulle recenti sconfitte con la Lazio: “Sono zero punti e l’eliminazione dalla Coppa Italia.lavorando e lavorando. Sononto di quello che abbiamo fatto in questi 5 mesi e per come stiamo lavorando. C’è un’energia importante, poi tutto è migliorabile”.Sulle scelte di formazione, in particolare su David Neres,ha precisato: “Ancora non ho deciso chi debba scendere in campo, vedrete domani le mie scelte e il tipo di contributo che potrà dare ogni calciatore, domani faremo un ultimo allenamento in hotel”.