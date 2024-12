Romadailynews.it - Torna il “Jingle Pet”, una giornata di festa per le adozioni di cani e gatti.

Pet”a Roma per la seconda edizione, unadidedicata alledei. L’evento si terrà venerdì 13 dicembre, alle 15:30, presso ille di Muratella, situato in via della Magliana n. 856.Durante l’iniziativa, saranno presenti i cittadini e le cittadine che nel 2024 hanno adottato un cane dalle strutture pubbliche, insieme alle associazioni di volontariato impegnate nella gestione deili comunali, delle colonie feline accreditate e nella tutela del benessere degli animali.L’evento offrirà l’opportunità di celebrare il gesto d’amore degli adottanti e rilanciare la campagna per l’adozione deie deiospitati nelle strutture di Roma Capitale.