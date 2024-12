Caso Regeni | Lo abbiamo fatto a pezzi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.56 "Sentii dire dal maggiore Magni Ibrahim Abdel Sharif, nel nostre Paeseavuto ildi un accademico italiano che pensavamo fosse della Cia ma anche del Mossad. Era un problema perché era popolare fra la gente comune. Finalmente l'. Lodistrutto. Io l'ho colpito". Questa la testimonianza al processo per la morte di Giulioa quattro 007 egiziani Il teste, di cui non si conosce l'identità perché sotto protezione, ha riferito un dialogo di uno degli imputati in un ristorante di Nairobi nel 2017.