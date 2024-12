Sport.quotidiano.net - Tommaso Pobega: gol e crescita con il Bologna, sfida al Benfica in Champions

E’ in. Perché dopo l’erroraccio all’Olimpico con la Lazio, ovvero un’espulsione che ha compromesso l’esame di maturità con i biancocelesti, è passato dalle mani al volto alla voglia di farsi perdonare. Lo ha fatto: gol con il Monza, in coppa Italia, con una staffilata da fuori area. Gol con la Juventus, del momentaneo 2-0, con inserimento e scavetto vincente sull’assist di Castro.si è sbloccato. E sta entrando in condizione. Era uno degli uomini più attesi, uno degli acquisti di un mercato estivo che fin qui no ha fatto la differenza. Sta segnando l’inversione di tendenza. E’ uomo di fiducia di un Italiano che lo ha avuto a La Spezia. In Liguria ricambiò la fiducia con 6 reti. Qui è a quota 2 nelle ultime due presenze. E non intende fermarsi. Anzi, per il compleanno di mister Italiano, l’ex Milan ha in mente un regalo speciale.