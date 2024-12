Gli schiaffi gli insulti il dito rotto | perché Leonardo Caffo è stato condannato per maltrattamenti e lesioni

Leggi su Open.online

«Mi diceva che mi dovevo ammazzare.ero una fallita inutile. Mi dovevo buttare dal balcone per fare un favore a tutti».ha ricevuto una condanna a 4 anni di carcere pernei confronti dell’ex compagna, madre di sua figlia. Lo scrittore e filosofo 36enne, finito nelle polemiche insieme a Chiara Valerio che lo aveva invitato a Più Libri Più Liberi nonostante la dedica della kermesse a Giulia Cecchettin, ha detto di esserecolpito «per educarne mille». Sostenendo che la sua sia una condanna politica. Le parole della ragazza davanti al tribunale di Milano nella ricostruzione dei due anni di violenze eche ha subito lo smentiscono. Mentre la fiera finisce nelle polemiche per gli scarsi risultati.L’accusa aL’ex compagna di, ricorda oggi La Stampa, si è presentata in aula il 30 gennaio.