Quotidiano.net - Indagini a Milano: carabinieri sotto inchiesta per incidente mortale e frode processuale

Leggi su Quotidiano.net

Le posizioni di tutti e sei i, che erano sulle tre macchine che inseguivano lo scooter con in sella il 22enne Fares Bouzidi e Ramy Elgaml, il 19enne morto nell'il 24 novembre, sono al vaglio nelledella Procura di. E' quanto si è appreso in relazione all'che, al momento, in un filone aperto pere depistaggio e per favoreggiamento personale vede indagati almeno due militari, oltre al vicebrigadiere che era alla guida dell'auto inseguitrice, iscritto per omicidio stradale. Ieri a carico deisono state effettuate perquisizioni con sequestri di telefoni e dispositivi, mentre Fares Bouzidi, ai domiciliari per resistenza, sarà interrogato dal gip Marta Pollicino giovedì prossimo. Sempre giovedì sarà dato l'incarico ad un ingegnere per una consulenza cinematica e dinamica per ricostruire l', mentre un'altra consulenza sarà affidata ad un esperto informatico per l'analisi di tutti i dispositivi, tra cui il telefono del testimone al quale sarebbe stato chiesto dai, stando alla sua versione, di cancellare un video.