Sport.quotidiano.net - Il centrocampista della Fiorentina potrebbe lasciare l’ospedale da giovedì. Bove, oggi l’impianto del defibrillatore salvavita

A Edoardoverrà impiantato unsottocutaneo per il malore accusato il primo dicembre nel corso di-Inter: l’intervento verrà effettuato all’Utic, l’Unità di terapia intensiva cardiologica delCareggi di Firenze dove il 22enneviola è ricoverato da domenica scorsa. Il debrifillatore è removibile.dovrebbefrae sabato prossimi. Secondo il protocollo sanitario del, per poter essere dimesso è necessario l’inserimento del, in quantoè arrivato nella struttura sanitaria con un problema che si è rivelato di natura cardiaca. "Adesso percomincia un’altra partita, che probabilmente non si svolgerà in Italia. Con ilsicuramente in Italia non si può giocare.