Ma con che coraggio? Grande Fratello il passo falso di Jessica | le costa caro agli occhi del pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una richiesta delha innescato un acceso confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta, conMorlacchi che non ha perso tempo per scarsi contro la modella brasiliana. La “prova di sincerità” proposta dal programma ha scatenato una discussione al vetriolo, con l’ex velina di Striscia la notizia che ha criticato il comportamento di Helena che ha deciso di portare in tugurio Lorenzo Spolverato (mentre Amanda Lecciso ha scelto Mariavittoria Minghetti). Shaila Gatta ha accusato Helena di dare un cattivo esempio alle giovani donne, suggerendo che l’amore non si “elemosina” e che non bisogna insistere quando qualcuno non ricambia. Poi con alcune concorrenti si è sfogata: “Che esempio dà alle ragazze? Che si deve elemosinare l’amore? Che si deve vincere? Fatti da parte, non rompere il ca**o a due persone che si amano.