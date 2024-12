Quotidiano.net - Incontro Meloni-Trump a Parigi: dai dazi alla guerra in Ucraina. Cosa si sono detti

Roma, 8 dicembre 2024 – “Di sicuro c’è un certo clima di preoccupazione e risulta che da parte statunitense stiano aumentando gli ordini di prodotti italiani in diversi settori, a cominciare da quello agroalimentare”. This picture provided by the Chigi Palace press office shows Italian Prime Minister Giorgiameeting with US president-elect Donaldon the occasion of the dinner offered by French President Emmanuel Macron at the Elysée Palace to the heads of state and government present in Paris to participate in the reopening of Notre-Dame, in Paris, France, 08 December 2024. ANSA/ CHIGI PALACE PRESS OFFICE/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ Più di questo non si riesce a carpire dalle più accreditate fonti di governo a proposito degli argomenti della “piacevole occasione di dialogo” vis à vis tra la premier Giorgia, il presidente eletto degli Stati uniti Donalde l’onnipresente Elon Musk in occasione della cena di gala all’Eliseo per l’inaugurazione della ripristinata cattedrale di Notre-Dame.