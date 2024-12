Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti oggi a Scandiano (Reggio Emilia): cosa sta succedendo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

), 8 dicembre 2024 – Non solo neve, che sta continuando a imbiancare sull'Appennino, ma anche tantissima pia che si sta abbattendo sulla pianura. Tante le criticità idrauliche, con sotto passi allagati in città. Le foto si riferiscono al Comune di, dove in via Sgarbusa, una strada periferica dove l'acqua di un campo coltivato ha tracimato e ha invaso la strada. Il Comune diha aperto il Coc alle 15.30. Stando alle previsioni meteo la perturbazione continuerà per tutta la giornata.