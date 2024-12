Oasport.it - Sofia Raffaeli: “Alle Olimpiadi si respirava la pace. Claudia Mancinelli carismatica, mi ha dato tanto”

ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale di ginnastica ritmicadi Parigi 2024, diventando la prima italiana a salire sul podio a cinque cerchi in una gara individuale. La giovane fuoriclasse marchigiana, che vanta nel proprio palmares anche un oro e un argento ai Mondiali nell’all-around, ha scritto una pagina di storia e ora si prepara per il quadriennio che condurrà ai Giochi di Los Angeles 2028.è stata ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e ha raccontato le proprie sensazioni: “È stata un’emozione unica e quasi indescrivibile, è stato tutto magico dal primo momento in cui sono entrata nel villaggio fino alla partenza: non volevo tornare perché è stato un sogno.