Oasport.it - Sci alpino, Franzoni a punti a Beaver Creek, Alliod fuori di poco. Timidi segnali dalle nuove leve

L’Italia non si sta di certo rivelando un Paese per giovani nello scie il ricambio generazionale sta faticando a prendere il via sul fronte maschile. L’uomo simbolo rimane sempre il 35enne Dominik Paris e in Coppa del Mondo continua a esprimersi l’eterno Christof Innerhofer, che il prossimo 17 dicembre spegnerà 40 candeline. Nella discesa libera di, però, si sono visti dei, capaci di firmare discreti risultati su una pista difficile come la Birds of Prey.Giovanni, sceso con il pettorale numero 57, ha chiuso al 27mo posto con un ritardo di 2.11 dallo svizzero Justin Murisier. L’azzurro si è presentato al cancelletto di partenza durante un frangente in cui la pista sembrava concedere qualcosa, come testimonia l’undicesima piazza raggiunta dal ceco Jan Zabystran (numero 54) e la ventesima posizione agguantata dall’austriaco Stefan Eichberger (numero 20).