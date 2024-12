Lettera43.it - Francia, i socialisti aprono a Macron: alle 12 incontro all’Eliseo

francesi si sono detti pronti a discutere con la coalizioneiana e il centrodestra in vista della formazione di un nuovo governo, dopo la caduta di quello di Michel Barnier che è stato sfiduciato dall’Assembela nazionale. Il segretario del Partito socialista, Olivier Faure, sarà ricevuto12e ha precisato che l’eventuale esecutivo nascerebbe sulla base di «reciproche concessioni» e di «un contratto a durata determinata».Olivier Faure (Getty).Estrema destra ed estrema sinistra non convocateOltre airiceverà diversi leader politici sia di centrodestra destra sia della coalizioneiana. Il tutto in vista del varo di quello che nel discorso del 5 dicembre in tv ha definito «un governo di interesse generale». Al momento non risultano convocatiné il Rassemblement national di Marine Le Pen né il Nuovo fronte popolare di Jean-Luc Mélenchon.