Ilfattoquotidiano.it - F1, Gp Abu Dhabi 2024 – Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia: che cosa è successo

Unapparente. Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu, ultima gara della stagione, il pilota della Ferrari Charlesè riuscito a ottenere il miglior tempo davanti al rivale della McLaren Lando Norris, ma subirà una penalità di ben 10in. Il clamoroso colpo di scena della sessione che ha dato il via all’atto finale del Mondiale può influenzare in maniera significativa l’assegnazione del titolo costruttori, considerando che la McLaren gode di ben 21 punti di vantaggio in classifica sulla Rossa.In 1.24.321ha preceduto di 0.221 Norris e le due Mercedes di Lewis Hamilton, terzo a 0.485, e George Russell, quarto a 0.844, ma la mazzata riguardante la penalità non ha certo contribuito a far crescere l’ottimismo nella scuderia di italiana.