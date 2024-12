Rompipallone.it - De Bruyne in Italia, suggestione incredibile dall’Inghilterra: un club fiuta l’affare, tifosi in delirio

Leggi su Rompipallone.it

Una clamorosa indiscrezionefa sognare idelno. Dalla prossima estate Kevin Depotrebbe infatti trasferirsi nel Bel Paese.Che ci siano ancora tanti passi avanti da fare nel nostro calcio è fuori discussione. Ma i progressi della Nazionale di Luciano Spalletti evidenziati nel post Europeo, la situazione incoraggiante di diversinelle competizioni continentali e un campionato che si prospetta molto avvincente possono significare un nuovo riscatto per il movimento del pallone, che già dalla passata stagione ha portato cinque squadre i Champions League oltre al trionfo in Europa League dell’Atalanta.Insomma, ci sono nuove speranze per il calciono, che anche in questa annata si augura di migliorare i propri risultati sia a livello disia a livello di Nazionale, anche a livello di visibilità internazionale del nostro campionato che, a differenza di altri come ad esempio la Premier League o la Ligue 1, si sta rivelando più equilibrato che mai, con tante squadre in pochi punti in vetta e rivelazioni che potrebbero rendere questa Serie A sempre più avvincente.