Ilrestodelcarlino.it - ’Insieme si può’, la giornata per la disabilità

In occasione dellainternazionale delle persone con, lunedì scorso a Comacchio, la comunità ha celebrato la significativa ricorrenza consi. L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo di Comacchio, ha visto la partecipazione degli istituti di Porto Garibaldi e Ostellato, dell’Istituto superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi e della Cooperativa sociale Girogirotondo che ha curato il progetto ’Un lavoro tira l’altro’. Un importante momento di condivisione e riflessione sulla tematica dell’inclusione che coinvolge e abbraccia tutti nel rispetto delle differenze, di cui hanno parlato alunne e alunni degli Istituti, accompagnati dai loro docenti e dai dirigenti scolastici. Presente anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Maura Tomasi e dall’assessore alle Pari opportunità Rosanna Cinti, che hanno ricordato le numerose risorse messe in campo per il servizio di integrazione scolastica, "mostrando – si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Comacchio – un impegno sempre attento a rispondere alle richieste delle scuole del territorio.