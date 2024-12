Romadailynews.it - Live Roma-Atalanta: squadre in campo per il riscaldamento

– Big match del lunedì sera per ladi Claudio Ranieri, il quale, per la prima volta all’Olimpico dall’inizio del suo terzo mandato sulla panchina giallorossa, riceve la lanciatissimadi Gasperini per un match che, oltre a mettere in palio tre punti che sarebbero vitali per la classifica, potrebbe essere un’ulteriore iniezione di fiducia per i calciatori dopo quella derivante dal pareggio in casa del Tottenham. Dal nostro inviato A.T.(3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Paredes, Angelino; Dybala, Dovbyk.A disp.: Ryan, Marin, Dahl, Celik, Saud, Sangaré, Pellegrini, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Soulé, El Shaarawy, Shomurodov.All.: Claudio Ranieri.(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui; Lookman.