Favola della domenica – La parolina magica

C’era una volta un bambino di nome Liam che non riusciva a pronunciare la parola ‘grazie’.Se era grato a qualcuno, gli diceva: “Sono contento” oppure: “Mi fa piacere” ma si rifiutava di dire ‘grazie’.“Ti assicuro che è facile” assicurava la sorella Annarita “devi solo pronunciare una per una le parole che la compongono: g-r-a-z-i-e. Su, prova”.“E’ inutile”.“Ti sei mai chiesto il motivo di questo rifiuto?”“Non riesco a essere grato. Se qualcuno mi aiuta o mi fa una cortesia, penso che non sia sincero”.“In ogni caso, bisogna essere riconoscenti. Per lo meno alle persone che, fin dalla nascita, si sono prese cura di te, compresa io”.“Tu sei l’unica persona a cui direi gr”. La parola non si formulò sulle labbra di Liam che, da quel giorno, iniziò a fare un esame su sé stesso. Allora ricordò.