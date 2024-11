Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Moldovan, almeno quattro gli interventi determinanti

7. Gondo lo chiama in causa prima dello scoccare del 3’, e una seconda volta 40’dopo. Altra parata interessante su Portanova all’ora di gioco e soprattutto su Pettinari nel momento chiave del match che gli vale mezzo voto in più. TOLJAN 6,5. Vergara lo tiene parecchio sulle sue. Sale con maggiore frequenza nella ripresa trovado anche un ottimo assist per Mulattieri MUHAREMOVIC 7. Ultima presenza da titolare a Bolzano, poi la pausa e la panchina contro la Salernitana. Il canovaccio tattico gli spinge contro Gondo e soprattutto Portanova, al quale il centrale scuola Juve qualcosa concede. Ma solo una volta: prima e dopo domina. ROMAGNA 6. Chiude e imposta con buon profitto, ma il suo derby da ex dura meno di mezz’ora a causa di un problema muscolare (23’ p.t. Odenthal 6. Un tantino rude su Gondo e non brillantissimo quando deve avviare l’azione.