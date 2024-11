Inter-news.it - Borja Valero: «Tiferò Fiorentina. Contro l’Inter peserà un fattore!»

si è pronunciato sulla prossima sfida di campionato tra due squadre che ha nel cuore, la. Queste le sue sensazioni sulla chiave tattica dell’ine sulla sua preferenza personale.LA SFIDA –è intervenuto a margine del Premio Menarini sulla prossima gara di Serie A trae Inter, prevista per domani 1 dicembre alle ore 18. L’ex calciatore spagnolo si è concentrato sulla possibile chiave della sfida del Franchi che lo vede come doppio ex: «Mi auguro sia una bella gara. Il centrocampo può essere una delle chiavi, ma la partita potrà contenere tante sfumature. Ritengo che il centrocampo sarà la chiave perché quello delè veramente forte. Lasi è meritata il proprio posto in classifica, sta giocando molto bene., però, rimane la squadra da battere».